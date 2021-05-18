Mooresville High School
2021 graduates
Julia Kathleen Abrams
Ashley Nicole Adams
Iremide Happiness Adejayan
Christopher Ethan Albaeck
Alyssa Aleman
Kinsley Skye Alexander
Vanuel Hiatt Alford
Katelyn Grace Allen
Nathaniel Brock Allen
Nikolaus Robert Allen
Cadence Ariana Amaral
Parker James Ambrose
Victoria Olani Amon
Alexis Brooke Anderson
Skylar Rose Arena
Lawrence Addison Armino
Cooper Thomas Arnott
Stephen Wayne Atkinson Jr.
Haley Brooke Aziz
Madison Nicole Ballard
Brayan Rolando Banegas Ramirez
Hunter Scott Barbour
Za Heir Elijah Barnes-Vaughn
Ashton James Barnhill
Amadu Musa Barrie
Justin Alexander Barrientos
LeBron James Barrier
Dayana Ivone Barrios Gomez
Austyn Lee Barton
Ava Joy Bass
Zachary Donald Beck
Emma Jo Beebe
Jaiden Asa Michael Bell
Prophet Elijah Bell
Kayla Marie Benfield
Emily Nicole Beyer
Nicole Alexis Biancone
Brody Garrett Biggs
Ian Michael Bingham
Aaliyah Hylene Black
Evan Christian Blade
Alexis Marie Bledsoe
Jacob Edward Blizard
Joseph Davis Brady
Kyle Matthew Brady
Jaiden Antonio Brathewaite
Caleb Singleton Brawley
Ethan James Brewer
Kallie Gale Annie Brewer
Bre’onnia Nichelle Brisco
Darien Kyle Briscoe
Ryan Henry Brotherton
Frederick Darnell Brown Jr.
Jordan Lynn Brown
Makayla Shea Brown
Sirrandon Tristopher Derique Brown
Liza Cherise Bullock
Jessica Jean Burge
Makayla Rachael Burkett
Landon Matthew Burleyson
Madalyn Olivia Buro
Jaxon Boston Cabe
Alison Jane Cahoon
Maria Fernanda Calderon
Na Zaria Sherelle Caldwell
Husai Emmanuel Camacho Rivera
Jack I Campos
Alyssa Renee Capozzi
Victoria Fay Carberry
Jade Carfi
Conner Lee Carigon
Mia Jieping Carlson
Karina Anna Carrillo
Addison Shae Chadwick
Kayla Alexandra Chambers
Isaiah Aaron Chappell
Aubrey Dakota Childens
Emma Grace Chopko
Kayden Michael Colby
Michael David Collins
Sean Michael Collins
Tyler Deshon Connor
Amanda Michelle Copeland
Chase Cali Copeland
Alejandro Jeremiah Corbera
William Ryan Cordell
Joawnna Lizbeth Cortes-Gaspar
Reece Anthony Costello
Emma Marie Cotton
Nicholas John Cromer
Jacob William Crone
Julia Patrice Crume
Donovan Edward Curry
Marina Lynn Cywinski
Abigail Nicole D’Amico
Codie Christopher D’Autorio
Damien Damask
Ashish Kumar Das
Rahul Kumar Das
Alyssa Jean Dassow
Allie Nicole Davis
Devonte Alonzo Davis
Johna Hope Davis
Makayla Jewell Davis
Nicholas Keet Davis
Christian Mikal De Jesus
Alexis Carolyn DeCaron
Timothy Shawn Deery
Nicolas Anthony Delia
Alexander Michael Dempsie
Connor Rene’ Desroches
Jason Calvo Diaz
Allison Leanne Dobyns
Brayton Alexander Dorr
Connor Michael Downing
Jesse Catherine Dunn
Gabriella Duratny
Mark Christopher Durgin Jr.
Anna Katherine Durkin
Kylie Danae Dye
Brianna Elizabeth Echanique
Tyler John Eddleman
Ashton Michael Edstrom
Ryder Lyndon Edwards
Mitchell Kent Eggleston
Greta Claire Elkin
Grace Olivia Elliott
Owen Kent Elliott
Tristan Kylee Elliott
Jake Adam Emmert
Christopher Eduardo Estrada
Lauren Kathryn Evans
Caleb Shane Ewell
Aavanth Ezhilan
Kyle Thomas Feazell
Keyvin Felix Quevedo
Madison Rose Ferrell
Ryan MacPherson Fitzpatrick
Andrew Scott Flatts
Yamila Flores-Mendez
Teresa May Flynn
Emily Marie Grace Foldoe
Emily Faye Foster
Ryan Thomas Frank
Kennedy Freeman
Jordan Da’Quan Frontis
Justyce Christian Gallmon
Gina Lucille Gallo
Aylin Edith Gamez
Brian Josue Garcia
Sabastian Jay Gehlhaus
Shannon Rose Geraghty
Grant Christopher Gibbons
Kirk Kasem Gibbs Jr.
Sarah Elizabeth Gibson
Jerico Shamon Givens Jr.
Madiha-Lamis Glover
Shelby Lejune Goff
Andrew Michael Goins
Brian Gonzalez Ibarra
Luke Wesley Goodin
Kayla Marie Gosselin
Michael Jadon Graham
Kaitlyn Adrianna Gramata
Jordan Emmanuel Grandison
Connor Justin Grattidge
Ky Yonna Yakail Gray
Caleb Scott Greene
Antwain Demetrie Griffin
Cheyanne Victoria Griffin
Keaton Naquan Griffin
Melesse Nailah Griffin
Ezekiel Devante’ Gunnings
Kaleigh Cheyenne Gwyn
Emma Elizabeth Hadden
Mya McKynzie Hager
Danielle Marie Hahn
Connor Ian Hajny
Emerald Grace Hamilton
Sarah Anne Hamilton
Cornell Rashad Harris Jr.
Sky John Harrison
Cole Alexander Hatch
Samuel Joseph Hayes
Tyler Patrick Hayes
Aiden Vance Haynes
Nathan Bradley Haynes
Mackenzie Charlotte Hedger
Madison Ann Hedger
Jackson Andrew Hedrick
Jamila Destiny Heggs
Timothy Edwin Heim
Ryan Michael Hein
Jenna Elizabeth Henderson
Santiago Hernandez Ganan
Arisdelci Hernandez Gomez
Bianca Nicole Hernandez
Michael Edwin Hillman III
Eric Divashkar Hiralal
Krista Sidney Holt
Nathan Paul Hooper
Justin Tramaine Horton
Omarion Jabori Horton
Genivea Laverna Houston
Alyssa Ann Howard
Zachary Michael Howell
Reese Cathryn Hudson
Josiah Bradley Huggins
Lana Nicole Hunsucker
Lane Spencer Hunsucker
Logan Brooke Hunsucker
Chris Paige Butler Hunt
Jack Ryan Hutchby
Elizabeth Helen Ihm
Zi’keem Sha’mere Ijames
Ziy’ana Sha’mese Ijames
Reagan Kylie Inman
Aaron Terrell Jackson
Dalton Wright Jackson
Gavin Patrick Jackson
Sacha Jolie Jacques
Jah’nai Keyon James
Savanna Lee Jennings
Sydnee Carole Jennings
Isaac Christopher Johnson
Yahsir Gerod Johnson
Kara Leanne Johnston
Ashley Marie Jones
Leland Hunter Jones
Logan Richard Jones
Lillian Mae Jordan
Jaden Rose Juarez
Marina Viktorovna Kalinina
Amia Amore’ Kates
Aidan John Kennedy
Morgan Elizabeth Ketchie
Ethan MacLeod Kincaid
Molly Patricia King
Carson Wade Kvapil
Jebari D’Aveon Lackey
Megan Elizabeth Ladd
Dakotah Christian Lambirth
Grace Ann Lane
Andrew Patrick Lanning
Carlos Eduardo Lara
Conner Steven LaRocque
Caroline Grace LaRusso
Hezekiah Thomas Ajamu Leteef
Ryan Christopher Latinka
Calen Robert Lawson
Aziah McKenzy Lee
Joseph Junhyung Lee
William Gregory Lewis
Madison Louise Ligh
Monica Jan Ligh
Remington Claire Linker
Harry Alexander Lloyd
Noah Isaiah Lopes
Halledey Lopez Granados
Havana Jasmine Lopez
Michael Allan Loyack
Maribel Lupian
Miles Jay Luther
Peter Michael Lynch
Amaya Rashay Madison
Zachary Robert Maines
Raphael John Mariano
Christian Alan Marks
MacKenzie Leigh Marshall
Melanie Marie Martignoni
Garrett Walker Martin
Remy Charles Martin II
Emily Elyse Martinez
Alejandra Martinez-Zamora
J’ya Gabrielle Massey
Olivia Margaret Mastro
Joseph Michael Masturzo
Landon Christopher Mathis
Travion Maurice Mattox
Jenna Lucille Mayfield
Marco Antonio Mayorga
Michaela Nicole Mazzone
Vittoria Lauren Mazzone
Joshua Sawyer McClure
Zayana Monay McCorkle
Quinn Lorin McCrea
Azariah Monet McGowan
Cynthia Dawn Ruth McIntosh
Kimora Lozena McKee
Claudia Anne McKenzie
De Lan Lee Fitzalbert McLaughlin
Timothy James McLendon
Aiden Joseph McNulty
Charly Claire Meade
Jordan Thomas Melendez
Ian Charles Menkel
Nicholas Russell Merriman
Aaron Michael Francis Michel
Matteson Quinn Mihaltian
Paxton Avery Mihaltian
Alexa Raeann Miller
Hanna Mae Miller
Letecia O’Shana Miller
Samuel Alan Miller
Isaac Samuel Mink
Ashton Lane Mintz
Emerson Dail Moctezuma Ibarra
Olivia Marie Monroe
Grace Eve Moore
James Xzavier Moore
Malaki Nazzir Moore
Thomas James Moore
Rachel Lee Mora
Zayda Nicole Morgan
Da’Quan Isaiah Morrison
John Augustus Morrow
Akeruh Monique Mosley
Lauren Elizabeth Moulison
Kenna Rae Mullins
Christopher Scott Nance
Lisa Marie Nava
Sharon Navarro Calleja
Madison Elizabeth Neal
Miriam Elizabeth Needles
Allison Nicole Neill
Johnathan Michael Nemet
Allison Suzanne Nesbit
Henry Alexander Neufeld
Sarah Ann Neville
Ella Margaret Newell
Gabriel Antonio Nieves Jr.
Kira Alana Macasieb Noblezada
Ryan Seyram Numetu
Sarah Nicole Nuss
Jathan Brooks Nyman
Maggie Ann Odenbrett
Carlos Jose Ortiz Jr.
Matthew Omoruyi Otabor
Noah Muhamed Oualiba
Athena Palma
Chianti Danielle Parker
Logan August Pearson
Makenna Kai Perrault
Autumn Danielle Perry
Racheal Lynn Peters
Reagan Olivia Peters
Ava Leighanne Peterson
Jocelyn Marie Peterson
Symphony Ariel Pierce
Alexander James Pierron
Chelsea Marie Pinit
Keira Michele Plant
Isabella Rose Plumb
Joshua David Pohlman
Sophie Grace Poirier
Lainie Cecilia Polanco-Chicas
Briana Nicole Pratt
Jackson Miles Prochaska
Makayla Suzanne Puckhaber
Sarah Grace Purvis
Anazi Nykeem Quiller
Thomas Michael Radillo
Richard Ronald Rager III
Raegan Elizabeth Marie Rahtes
Kimberly Eshanee Ramphal
Elijah Tylik Ramseur
Cooper Jenson Readling
Ja’Han Nyasha Redfear
Any Gabriela Reyes Pineda
Kevyn Justin Reyes-Dheming
KaitLynn O’Kelly Rhine
Andrew Michael Rhode
Matthew Ryan Rhodes
Allison Paige Richardson
Dane Thomas Richter
Siobhan Caitlin Ricker
Natalia Marie Rizzo
Anna Elizabeth Roberge
Khai Anthony Roberts
Glenwood Lee Robinson Jr.
Iyssis Careese Robinson
Kailie Maddison Rockness
Melissa Andrea Rojas Cubillos
Mollee Sue Ronnow
Alana Nicole Ronquest
Kathryn Noel Rosenberg
Savannah Leigh Ross
William Alexander Roth
Benjamin Braydon Rubin
Isaiah James Ryle
Joshua Samuel Sanchez
Alexa Jordan Sanders
Angelina Grace Santiago Lewis
Renee Joy Saraco
Kaitlyn Paige Saxton
Autumn Virginia Schauseil
Logan Jack Scherr
Arthur Ludwig Schevey
Andrew Dylan Schwob-Nelson
Emily Nicole Scire
Andrea McKenzie Sebetka
Zachary Taylor Sheehan
Nicolas Alexander Shipp
Jonas Monahan Simmons
Jourden Alexander Simmons
Tjaden Phylice Simmons
Ja’Qualen Tiquez Simpson
Kayla Nichelle Simpson
Brieana Nicole Sloop
Ava Glen Small
Aaron Jaquan Smith
Davion Terrill Smith
Geoffrey Raymond Smith
Kristopher Michael Smith
Logan Myles Smith
Morgan Elizabeth Smith
Patrick Charles Smith
Kymere Shaleek Snow
Dorothy Katherine Snyder
Jewell Delise Spratling
Elias Keene St. George
Katherine Paige Stahl
Keenan Michael Steckler
Sasha Nicole Steele
Brandon Thomas Stewart
Kennidy Sloan Stillwell
William Cooper Stissel
Duncan Alexander Stultz
Reed George Sullivan
Nathan Patrick Sutherland
Richard Eugene Swartz III
Nolan Cole Swearingen
Caden Joseph Tacosik
Avery Parker Taggart
Caleb Joshua Tate
Joey Lynn Taylor
Logan MacKenzie Tewell
Camryn Isaiah Thomas
Kashawn Jarell Thomas
Brianna Marie Thompson
Donovan Lamont Thompson
Connor William Tinucci
Antonia Amber Todero
Jake Brian Trantham
Da’Shaun Dylan Turner
Daniel Robert Turner
Nasir Cor’Lee Turner
John Arliss Urban
Rony Alexander Valdez Vigil Jr.
Alyssa Fabiana Valentin Alcaide
Allyson Taylor Valot
Dylan Thomas Wilson Wadkins
Jessi Kimber Wall
Mia Lynn Walley
Luke John Walters
Helena Katherine Walts
John Grady Ward
Moshe’ Lee Ward II
Taylor Maree Ward
Preston Dean Washburn
Stephanie Alyssa Watson
Kalayah Amerie Wells
Jaylon Edmond Westbrook
Tristan Mitchell Whaley
William Edward Wheeler
Anighia Emilliauna White
Rachel Kathryn Whitlow
Vaylen James Wilkerson
Mya My’Chelle Williams
Tyler My’Kel Williams
Kamron Edward Wilson
Lauren Elizabeth Wilson
Ni’Zharia Shonya Winchester
Jordan Chandler Wise-Smith
William Bradley Wood
Gracie Elizabeth-Marie Woodard
A’niyah Diane Woodburn
Joseph Jack Woodring
Jackson Lee Woods
Valeria Cristina Zambrano Macias
Alexander Michael Zeitler
Lauren Marie Zrowka
Jocelyn Paige Zuidema
Anthony Francis Zullo
Alejandro Preston Zuniga III
Ciara Katherine Zuniga