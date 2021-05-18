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Mooresville High School 2021 graduates
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Mooresville High School 2021 graduates

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Mooresville High School

2021 graduates

Julia Kathleen Abrams

Ashley Nicole Adams

Iremide Happiness Adejayan

Christopher Ethan Albaeck

Alyssa Aleman

Kinsley Skye Alexander

Vanuel Hiatt Alford

Katelyn Grace Allen

Nathaniel Brock Allen

Nikolaus Robert Allen

Cadence Ariana Amaral

Parker James Ambrose

Victoria Olani Amon

Alexis Brooke Anderson

Skylar Rose Arena

Lawrence Addison Armino

Cooper Thomas Arnott

Stephen Wayne Atkinson Jr.

Haley Brooke Aziz

Madison Nicole Ballard

Brayan Rolando Banegas Ramirez

Hunter Scott Barbour

Za Heir Elijah Barnes-Vaughn

Ashton James Barnhill

Amadu Musa Barrie

Justin Alexander Barrientos

LeBron James Barrier

Dayana Ivone Barrios Gomez

Austyn Lee Barton

Ava Joy Bass

Zachary Donald Beck

Emma Jo Beebe

Jaiden Asa Michael Bell

Prophet Elijah Bell

Kayla Marie Benfield

Emily Nicole Beyer

Nicole Alexis Biancone

Brody Garrett Biggs

Ian Michael Bingham

Aaliyah Hylene Black

Evan Christian Blade

Alexis Marie Bledsoe

Jacob Edward Blizard

Joseph Davis Brady

Kyle Matthew Brady

Jaiden Antonio Brathewaite

Caleb Singleton Brawley

Ethan James Brewer

Kallie Gale Annie Brewer

Bre’onnia Nichelle Brisco

Darien Kyle Briscoe

Ryan Henry Brotherton

Frederick Darnell Brown Jr.

Jordan Lynn Brown

Makayla Shea Brown

Sirrandon Tristopher Derique Brown

Liza Cherise Bullock

Jessica Jean Burge

Makayla Rachael Burkett

Landon Matthew Burleyson

Madalyn Olivia Buro

Jaxon Boston Cabe

Alison Jane Cahoon

Maria Fernanda Calderon

Na Zaria Sherelle Caldwell

Husai Emmanuel Camacho Rivera

Jack I Campos

Alyssa Renee Capozzi

Victoria Fay Carberry

Jade Carfi

Conner Lee Carigon

Mia Jieping Carlson

Karina Anna Carrillo

Addison Shae Chadwick

Kayla Alexandra Chambers

Isaiah Aaron Chappell

Aubrey Dakota Childens

Emma Grace Chopko

Kayden Michael Colby

Michael David Collins

Sean Michael Collins

Tyler Deshon Connor

Amanda Michelle Copeland

Chase Cali Copeland

Alejandro Jeremiah Corbera

William Ryan Cordell

Joawnna Lizbeth Cortes-Gaspar

Reece Anthony Costello

Emma Marie Cotton

Nicholas John Cromer

Jacob William Crone

Julia Patrice Crume

Donovan Edward Curry

Marina Lynn Cywinski

Abigail Nicole D’Amico

Codie Christopher D’Autorio

Damien Damask

Ashish Kumar Das

Rahul Kumar Das

Alyssa Jean Dassow

Allie Nicole Davis

Devonte Alonzo Davis

Johna Hope Davis

Makayla Jewell Davis

Nicholas Keet Davis

Christian Mikal De Jesus

Alexis Carolyn DeCaron

Timothy Shawn Deery

Nicolas Anthony Delia

Alexander Michael Dempsie

Connor Rene’ Desroches

Jason Calvo Diaz

Allison Leanne Dobyns

Brayton Alexander Dorr

Connor Michael Downing

Jesse Catherine Dunn

Gabriella Duratny

Mark Christopher Durgin Jr.

Anna Katherine Durkin

Kylie Danae Dye

Brianna Elizabeth Echanique

Tyler John Eddleman

Ashton Michael Edstrom

Ryder Lyndon Edwards

Mitchell Kent Eggleston

Greta Claire Elkin

Grace Olivia Elliott

Owen Kent Elliott

Tristan Kylee Elliott

Jake Adam Emmert

Christopher Eduardo Estrada

Lauren Kathryn Evans

Caleb Shane Ewell

Aavanth Ezhilan

Kyle Thomas Feazell

Keyvin Felix Quevedo

Madison Rose Ferrell

Ryan MacPherson Fitzpatrick

Andrew Scott Flatts

Yamila Flores-Mendez

Teresa May Flynn

Emily Marie Grace Foldoe

Emily Faye Foster

Ryan Thomas Frank

Kennedy Freeman

Jordan Da’Quan Frontis

Justyce Christian Gallmon

Gina Lucille Gallo

Aylin Edith Gamez

Brian Josue Garcia

Sabastian Jay Gehlhaus

Shannon Rose Geraghty

Grant Christopher Gibbons

Kirk Kasem Gibbs Jr.

Sarah Elizabeth Gibson

Jerico Shamon Givens Jr.

Madiha-Lamis Glover

Shelby Lejune Goff

Andrew Michael Goins

Brian Gonzalez Ibarra

Luke Wesley Goodin

Kayla Marie Gosselin

Michael Jadon Graham

Kaitlyn Adrianna Gramata

Jordan Emmanuel Grandison

Connor Justin Grattidge

Ky Yonna Yakail Gray

Caleb Scott Greene

Antwain Demetrie Griffin

Cheyanne Victoria Griffin

Keaton Naquan Griffin

Melesse Nailah Griffin

Ezekiel Devante’ Gunnings

Kaleigh Cheyenne Gwyn

Emma Elizabeth Hadden

Mya McKynzie Hager

Danielle Marie Hahn

Connor Ian Hajny

Emerald Grace Hamilton

Sarah Anne Hamilton

Cornell Rashad Harris Jr.

Sky John Harrison

Cole Alexander Hatch

Samuel Joseph Hayes

Tyler Patrick Hayes

Aiden Vance Haynes

Nathan Bradley Haynes

Mackenzie Charlotte Hedger

Madison Ann Hedger

Jackson Andrew Hedrick

Jamila Destiny Heggs

Timothy Edwin Heim

Ryan Michael Hein

Jenna Elizabeth Henderson

Santiago Hernandez Ganan

Arisdelci Hernandez Gomez

Bianca Nicole Hernandez

Michael Edwin Hillman III

Eric Divashkar Hiralal

Krista Sidney Holt

Nathan Paul Hooper

Justin Tramaine Horton

Omarion Jabori Horton

Genivea Laverna Houston

Alyssa Ann Howard

Zachary Michael Howell

Reese Cathryn Hudson

Josiah Bradley Huggins

Lana Nicole Hunsucker

Lane Spencer Hunsucker

Logan Brooke Hunsucker

Chris Paige Butler Hunt

Jack Ryan Hutchby

Elizabeth Helen Ihm

Zi’keem Sha’mere Ijames

Ziy’ana Sha’mese Ijames

Reagan Kylie Inman

Aaron Terrell Jackson

Dalton Wright Jackson

Gavin Patrick Jackson

Sacha Jolie Jacques

Jah’nai Keyon James

Savanna Lee Jennings

Sydnee Carole Jennings

Isaac Christopher Johnson

Yahsir Gerod Johnson

Kara Leanne Johnston

Ashley Marie Jones

Leland Hunter Jones

Logan Richard Jones

Lillian Mae Jordan

Jaden Rose Juarez

Marina Viktorovna Kalinina

Amia Amore’ Kates

Aidan John Kennedy

Morgan Elizabeth Ketchie

Ethan MacLeod Kincaid

Molly Patricia King

Carson Wade Kvapil

Jebari D’Aveon Lackey

Megan Elizabeth Ladd

Dakotah Christian Lambirth

Grace Ann Lane

Andrew Patrick Lanning

Carlos Eduardo Lara

Conner Steven LaRocque

Caroline Grace LaRusso

Hezekiah Thomas Ajamu Leteef

Ryan Christopher Latinka

Calen Robert Lawson

Aziah McKenzy Lee

Joseph Junhyung Lee

William Gregory Lewis

Madison Louise Ligh

Monica Jan Ligh

Remington Claire Linker

Harry Alexander Lloyd

Noah Isaiah Lopes

Halledey Lopez Granados

Havana Jasmine Lopez

Michael Allan Loyack

Maribel Lupian

Miles Jay Luther

Peter Michael Lynch

Amaya Rashay Madison

Zachary Robert Maines

Raphael John Mariano

Christian Alan Marks

MacKenzie Leigh Marshall

Melanie Marie Martignoni

Garrett Walker Martin

Remy Charles Martin II

Emily Elyse Martinez

Alejandra Martinez-Zamora

J’ya Gabrielle Massey

Olivia Margaret Mastro

Joseph Michael Masturzo

Landon Christopher Mathis

Travion Maurice Mattox

Jenna Lucille Mayfield

Marco Antonio Mayorga

Michaela Nicole Mazzone

Vittoria Lauren Mazzone

Joshua Sawyer McClure

Zayana Monay McCorkle

Quinn Lorin McCrea

Azariah Monet McGowan

Cynthia Dawn Ruth McIntosh

Kimora Lozena McKee

Claudia Anne McKenzie

De Lan Lee Fitzalbert McLaughlin

Timothy James McLendon

Aiden Joseph McNulty

Charly Claire Meade

Jordan Thomas Melendez

Ian Charles Menkel

Nicholas Russell Merriman

Aaron Michael Francis Michel

Matteson Quinn Mihaltian

Paxton Avery Mihaltian

Alexa Raeann Miller

Hanna Mae Miller

Letecia O’Shana Miller

Samuel Alan Miller

Isaac Samuel Mink

Ashton Lane Mintz

Emerson Dail Moctezuma Ibarra

Olivia Marie Monroe

Grace Eve Moore

James Xzavier Moore

Malaki Nazzir Moore

Thomas James Moore

Rachel Lee Mora

Zayda Nicole Morgan

Da’Quan Isaiah Morrison

John Augustus Morrow

Akeruh Monique Mosley

Lauren Elizabeth Moulison

Kenna Rae Mullins

Christopher Scott Nance

Lisa Marie Nava

Sharon Navarro Calleja

Madison Elizabeth Neal

Miriam Elizabeth Needles

Allison Nicole Neill

Johnathan Michael Nemet

Allison Suzanne Nesbit

Henry Alexander Neufeld

Sarah Ann Neville

Ella Margaret Newell

Gabriel Antonio Nieves Jr.

Kira Alana Macasieb Noblezada

Ryan Seyram Numetu

Sarah Nicole Nuss

Jathan Brooks Nyman

Maggie Ann Odenbrett

Carlos Jose Ortiz Jr.

Matthew Omoruyi Otabor

Noah Muhamed Oualiba

Athena Palma

Chianti Danielle Parker

Logan August Pearson

Makenna Kai Perrault

Autumn Danielle Perry

Racheal Lynn Peters

Reagan Olivia Peters

Ava Leighanne Peterson

Jocelyn Marie Peterson

Symphony Ariel Pierce

Alexander James Pierron

Chelsea Marie Pinit

Keira Michele Plant

Isabella Rose Plumb

Joshua David Pohlman

Sophie Grace Poirier

Lainie Cecilia Polanco-Chicas

Briana Nicole Pratt

Jackson Miles Prochaska

Makayla Suzanne Puckhaber

Sarah Grace Purvis

Anazi Nykeem Quiller

Thomas Michael Radillo

Richard Ronald Rager III

Raegan Elizabeth Marie Rahtes

Kimberly Eshanee Ramphal

Elijah Tylik Ramseur

Cooper Jenson Readling

Ja’Han Nyasha Redfear

Any Gabriela Reyes Pineda

Kevyn Justin Reyes-Dheming

KaitLynn O’Kelly Rhine

Andrew Michael Rhode

Matthew Ryan Rhodes

Allison Paige Richardson

Dane Thomas Richter

Siobhan Caitlin Ricker

Natalia Marie Rizzo

Anna Elizabeth Roberge

Khai Anthony Roberts

Glenwood Lee Robinson Jr.

Iyssis Careese Robinson

Kailie Maddison Rockness

Melissa Andrea Rojas Cubillos

Mollee Sue Ronnow

Alana Nicole Ronquest

Kathryn Noel Rosenberg

Savannah Leigh Ross

William Alexander Roth

Benjamin Braydon Rubin

Isaiah James Ryle

Joshua Samuel Sanchez

Alexa Jordan Sanders

Angelina Grace Santiago Lewis

Renee Joy Saraco

Kaitlyn Paige Saxton

Autumn Virginia Schauseil

Logan Jack Scherr

Arthur Ludwig Schevey

Andrew Dylan Schwob-Nelson

Emily Nicole Scire

Andrea McKenzie Sebetka

Zachary Taylor Sheehan

Nicolas Alexander Shipp

Jonas Monahan Simmons

Jourden Alexander Simmons

Tjaden Phylice Simmons

Ja’Qualen Tiquez Simpson

Kayla Nichelle Simpson

Brieana Nicole Sloop

Ava Glen Small

Aaron Jaquan Smith

Davion Terrill Smith

Geoffrey Raymond Smith

Kristopher Michael Smith

Logan Myles Smith

Morgan Elizabeth Smith

Patrick Charles Smith

Kymere Shaleek Snow

Dorothy Katherine Snyder

Jewell Delise Spratling

Elias Keene St. George

Katherine Paige Stahl

Keenan Michael Steckler

Sasha Nicole Steele

Brandon Thomas Stewart

Kennidy Sloan Stillwell

William Cooper Stissel

Duncan Alexander Stultz

Reed George Sullivan

Nathan Patrick Sutherland

Richard Eugene Swartz III

Nolan Cole Swearingen

Caden Joseph Tacosik

Avery Parker Taggart

Caleb Joshua Tate

Joey Lynn Taylor

Logan MacKenzie Tewell

Camryn Isaiah Thomas

Kashawn Jarell Thomas

Brianna Marie Thompson

Donovan Lamont Thompson

Connor William Tinucci

Antonia Amber Todero

Jake Brian Trantham

Da’Shaun Dylan Turner

Daniel Robert Turner

Nasir Cor’Lee Turner

John Arliss Urban

Rony Alexander Valdez Vigil Jr.

Alyssa Fabiana Valentin Alcaide

Allyson Taylor Valot

Dylan Thomas Wilson Wadkins

Jessi Kimber Wall

Mia Lynn Walley

Luke John Walters

Helena Katherine Walts

John Grady Ward

Moshe’ Lee Ward II

Taylor Maree Ward

Preston Dean Washburn

Stephanie Alyssa Watson

Kalayah Amerie Wells

Jaylon Edmond Westbrook

Tristan Mitchell Whaley

William Edward Wheeler

Anighia Emilliauna White

Rachel Kathryn Whitlow

Vaylen James Wilkerson

Mya My’Chelle Williams

Tyler My’Kel Williams

Kamron Edward Wilson

Lauren Elizabeth Wilson

Ni’Zharia Shonya Winchester

Jordan Chandler Wise-Smith

William Bradley Wood

Gracie Elizabeth-Marie Woodard

A’niyah Diane Woodburn

Joseph Jack Woodring

Jackson Lee Woods

Valeria Cristina Zambrano Macias

Alexander Michael Zeitler

Lauren Marie Zrowka

Jocelyn Paige Zuidema

Anthony Francis Zullo

Alejandro Preston Zuniga III

Ciara Katherine Zuniga

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