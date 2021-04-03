Mooresville Middle School honor roll

Principal’s Cabinet (A’s)
Seventh Grade: Kirios Adams, Alexandra Albaeck, Madison Aldrich, Devin Alves, Alexandra Amon, Savannah Anders, Sydney Barbee, Grace Barnes, Alyssa Bauer, Layla Bavery, Kayleigh Beeler, Elliette Bogard, Temperance Bolen, Alice Bonamigo- Valls, Keira Born, Colton Borrelli, Logan Borrelli, Keira Bowen, Destiny Bradford, Aaron Brawley, Janessa Brown, Kuira Burgette, Jaylee Burton, Makayla Cales, Addison Campbell, Isabella Card, Cyrus Coil, Matthew Collins, Emmanuel Conrad-Long, Reese Croson, Andrew Cummings, Finnigan Cunningham, Ja’Niya Curry, Mileigh Davis, Selah Deaton, Elizabeth Decker, Ava Di Re, Addison Dorr, Mallory Edwards, Mary Elkin, Nolan Ericson, Shanelle Feagins, Kaelan Ferrara, Nathaniel Garbe, Ava Gately, Gavin Giambalvo, Lexi Giffin, Gabriella Glad, Moses Goebelt, Kaicy Gomez-Pimentel, Cohlton Graham, Devonte Graves, Austin Green, Athena Greer, Lilyan Griggs, Emily Guffey, Joshua Hackett, Kaylee Hairston, Eli Hamilton, Ta’Niya Harper, Gavin Harrington, William Harryman, Lindsey Haynes, Emma Hensler, Alexa Hernandez, Ann Hildebrand, Jayden Joasil, Michael Joasil, Madelyn Klinedinst, Haley Kraftchick, Lanah Kruger, Ryan Laska, Carter Lefebvre, Sereniti Lomax, Derek Lopez, Giavonna Lowe, Jonathan Lucas, Addison Major, Natalya Manall, Rayden Martinez, Ashlyn Mattingly, Davis McColley, Nolan McGrath, Gavin McNulty, Ella Mohorter, Camden Montgomery, Dominic Morin, Tyler Morrison, Cadence Neely, Drake Nguyen, Chelsea Numetu, Allie O’Rourke, Liam Orr, Adriana Phillips, Marilyn Rincon-Cortez, Owen Rippey, Kaitlyn Ross, Anna Roth, Adam Rowinski, Emily Rutkoski, Emma Ryan, Ashley Sager, DeAsia Savoy, Carson Schaen, Coen Sides, Abbi Simon, Linnea Smith, Robert Stanley, Jacob Stone, Tyler Sullivan, Jordyn Tarver-Johnson, Jaiden Taylor, Julia Teague, Michael Tellekamp, Isabella Theodorakatos, Ava Tilley, Evangelia Tsomos, Kathryn Waid, Kaden Walston, Alexis Wilson, Baylie Zimmer.
Eighth Grade: Shania Adams, Benjamin Albaeck, Riley Alexander, Joshua Allen, Lola Alvarez Cochran, Samantha Ames, Brookelyn Amstutz, Clarissa Anguiano, Gavin Arnold, Jatzibe Arriaga-Frias, Paulina Ayala-Luna, Colton Balog, Levi Bankirer, Sophie Baum, Grace Bell, Jenna Bellis, Vincent Bindus, Samuel Breece, Tristin Brewer, Maya Brown, Natalie Brown, Allyson Clark, Cameron Cline, Andrew Coble, Savannah Cooper, Stephanie Cortes, Ellie Cozzone, Evan Cozzone, Alana Creech, Tyler Davala, Cooper Davis, Richard Davis, William Dillon, Alayla Dobbins, David Doubleday, Emmerson Eichelberger, Reagan Eshleman, Bethany Favors, Amaya Fobbs, Kensley Ford, Alexander Foster, Hannah Gandy, Candace Garcia, Khiara Genao-Urena, Sydney Gentry, Hyden Gibbs, Bianca Gilmore, Benny Goins, Lauren Gregory, Justin Griggs, Miranda Guzman, Taylor Hackney, Imaan Hall, Faith Harwell, Tayvia Henry, Aidan Herba, Cole Heslin, Payton Hicks, Maddox Hiskes, Sadie Intiher, Gian Javier-Moreno, Lens Joasil, Haylie Jones, Keira Jones, Nicholas Jones, Caden Kvapil, Micha Lanning, Harrison Leonard, Brooke Lesniewski, Emily Lettie-Walker, Jacelynn Lombard, David Mann, Jackson Mansfield, Ashlyn Martin, Ruth Mauney, Emma May, Brooklynn Mays, Mara McCann, Brya McDuffie, Connor-Riley Miller, Addison Nelson, Jacob Nguyen, Ember Nordine, Elizabeth Oliver, Eirene Olsen, Logan Outlaw, Vidhi Patel, Jasmine Peoples, Madison Petit, Ronny Pierce, Isabella Potter, James Rager, Mason Richards, Connor Robertson, Ryland Robl, Karli Rockness, William Roose, Janelle Rouse, McKenna Ruggles, Lilly Rumrill, Ameena Saleem, David Saraco, Peter Sentas, Hannah Sharpley, Sydney Shelton, Claire Slusser, Landis Smith, Daisy Solano, Lauren Sprinkles, Thomas Stanley, Johanna Stevens, Camryn Stissel, Molly Teague, Gabrielle Theriot, Esmond Thomas Jr., Eli Tillinghast, Hanna Topczewski, Jan Torres-Figueroa, Kaitlynn Trimberger, Anna Tringale, Liam Tulbert, Andres Villegas, Carly Wallach, Cody Webster, Caleb Witherspoon, Matthew Woodring, Shiloh Worthy, Luca Wraight, Aurelia Zamparelli, Nicole Zapadka, Izabel Zsuppan.
A/B honor roll
Seventh Grade: Maliah Adler-Cochran, John Alexander, McKenna Arnold, Jace Barrier, Arrianna Bravo, Kimmons Cartee, Durant Childers, Alex Chirkout, Bennett Dame, Bria Dean, Cienna Dean, Avery Diamond, Parker Dube, Sa’Nai Feagins, Damarion Gaither-Walton, Nicholas Garrett, Kendall Gray, Kamryn Greenhill, Owen Hallam, Aiden Hammill, Aliyah Hanks, Matthew Hart, Carter Haskell, Joseph Hauck, Lucy Hermann, Isabella Hinkle, Julia Howard, Gianna Imbrogno, Nicholas James, Allen Jones, Clara Kaemba, Ryan King, Wyatt Kraft, Warren Li, Emma Marlow, Na Taysia Mars, Italia Martinez Herrera, Mya McClelland, Abigail Mejia, Caroline Micklow, Kazyah Miller, Esmeralda Mireles Lopez, Gabriella Morais, Stephany Morales, Kenneth Morrow, Justin Moskowitz, Samuel Parker, Madison Peschock, Alivia Pinkerton, Kaden Player, Harrison Reese, Madison Reid, Khailee Rucker, Katy Ryan, Arilyn Schultz, Emily Siebs, Zane Smith, Amanda Touby, Julia Trocke, Cailyn Turner, Angel Venegas-Cadena, Krista Walton, Abigail Weeks, Alex Weidner, Jack White, Mitchell White, Christian Wilson, Andrea Wright.
Eighth Grade: Destiny Allen-Gilmore, Gavin Alsop, Makayla Basden, Lillian Black, Olivia Buck, William Burke, Tyler Carnahan, Skyz Carr, Hayden Cherry, Hansonna Clark, Charlie Cline, Cassidy Cogill, Peyton Colasanto Bertrand, Trevor Compton, Tristan Compton, Jazzmin Crank, Paige Cronin, DeMonica Davidson Dixon, Colin DeBari, Mason DeWeese, Aidan Duke, Emma Dunlap, Charlie Faircloth, Holden Faison, Emma Fingado, Alyssa Fink, De’Andre Foster, Cayden Gabree, Kaitlyn Gill, Aaron Graham, Killian Haynes Jeffrey Hill, Zachary Hilton, Maria Holder-Castillo, Kaitlyn Hooper, Serenity Horne, Austin Huskins, Cooper Jason, Allison Jenkins, Xavier Joseph, Tommy Kafer, John Kerr, Bronsin Ketring, Justin Kinahan, Hunter Kohn, Cadence Lane, Kakireia Leach, Samuel Leeper, Carson Lusted, Danielle Mansfield, Kiani Massey, Sean McCarron, Joshua McCotter, Teagan McGregor-McKenna, Avery McLaughlin, Althena Meidzinski, Savannah Nelson, Sai Panduru, Nikole Pechuekonis, Levi Pender, Rylan Persicke, Kezariah Pharr, Hannah Puckhaber, Darian Reid, Clayton Reynolds, Braden Robbins, John Robinson, Gabryella Shelton-Morales, Camden Sherrill, Caden Simko, Makayla Simms, Souther Smith-Tilley, Clara Snyder, Jasmine Steele, Madison Stinson, Noah Thomas, Jakob Tilley, Justin Torres, Jackson Turner, Lacie Walls, Jenna Walter, Nalani Watson, Hailey Whalen.