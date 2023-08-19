Monday, Aug. 14
BOYS SOCCER
Reagan at Mooresville 3, Reagan 0
Lake Norman 1, West Forsyth 1
VOLLEYBALL
Lake Norman 3, West Rowan 0 (25-11, 25-15, 25-6)
Tuesday, Aug. 15
VOLLEYBALL
Lake Norman 3, Hickory 1 (25-23, 26-24, 26-28, 25-23)
Wednesday, Aug. 16
BOYS SOCCER
West Forsyth 5, Mooresville 3
Lake Norman 3, Reagan 1
VOLLEYBALL
Mooresville 3, Liberty Prep 1 (25-20, 25-16, 21-25, 25-17)
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Thursday, Aug. 17
JV FOOTBALL
Mooresville 41, Davie County 22
Lake Norman 26, North Meck 0
VOLLEYBALL
Lake Norman 3, Maiden 0 (25-19, 25-11, 25-18)
Friday, Aug. 18
FOOTBALL
Mooresville 31, Davie County 24
Lake Norman 7, North Meck 6